Куряне смогут рассмотреть и потрогать армейскую технику времен СССР

Через Курскую область пройдет бронепробег «Дорога Мужества». Пробег стартует на Поклонной горе 8 июля и двинется по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. Завершится бронепробег 15 июля.





Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но основной её темой станет Курская битва. В составе колонны восстановленная армейская техника времен СССР: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БМ-13-16, БТР-80 а также современные военные автомобили «Тигр», БРДМ-2МБ «Бекас» и другие. Кстати, «Бекас» впервые был представлен широкой публике лишь в этом году.





В каждом из городов на пути пробега его участники возложат цветы к мемориалам павших воинов, посетят места боевой славы и пообщаются со всеми желающими. Будет у зрителей и возможность рассмотреть вблизи и потрогать руками технику.