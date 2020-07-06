  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин, чтобы вывести деньги с брокерского счета, взял миллионный кредит

30-летнему жителю Курска позвонил неизвестный и предложил заработать внушительную сумму на фондовых площадках

Читайте также

Курянин, пытаясь вывести деньги с брокерского счета, перевел мошенникам больше миллиона рублей. 30-летнему жителю Курска позвонил неизвестный и предложил заработать внушительную сумму без особых сложностей. Он представился консультантом и пообещал консультировать и давать инструкции по перечислению денег на счета на фондовых площадках. Не проверяя информацию о фирме, а Поверив собеседнику на слова, горожанин внес на открытый не его имя счет триста долларов.

Вскоре в личном кабинете мужчина увидел, что на его счету появилась прибыль - 60 долларов. Тогда он захотел вывести и обналичить деньги, но представители «фирмы» сообщили, что для этого необходимо внести на счет дополнительную сумму.  Курянина вновь ничего не смутило и он оформил кредит, а затем на протяжении нескольких недель вносил деньги на счет под разными предлогами. Причем о переводах он не рассказывал никому. Только сделав последний перевод, мужчина заподозрил, что скорей всего общался с мошенниками и к моменту, когда со счета пропали 1 млн 170 тысяч рублей, обратился в полицию.

Сейчас аферистов ищут. Возбуждено уголовное дело.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до +37 º и грозы

В Курске продлят два автобусных маршрута, идущие по проспекту Дериглазова

С начала лета на водоемах Курска погибли 5 человек

Состав курского «Авангарда» пополнили новички из «молодежки»

В Курске почти на две недели перекрыли улицу Ватутина

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске