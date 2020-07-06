Курянин, чтобы вывести деньги с брокерского счета, взял миллионный кредит

30-летнему жителю Курска позвонил неизвестный и предложил заработать внушительную сумму на фондовых площадках

Курянин, пытаясь вывести деньги с брокерского счета, перевел мошенникам больше миллиона рублей. 30-летнему жителю Курска позвонил неизвестный и предложил заработать внушительную сумму без особых сложностей. Он представился консультантом и пообещал консультировать и давать инструкции по перечислению денег на счета на фондовых площадках. Не проверяя информацию о фирме, а Поверив собеседнику на слова, горожанин внес на открытый не его имя счет триста долларов.





Вскоре в личном кабинете мужчина увидел, что на его счету появилась прибыль - 60 долларов. Тогда он захотел вывести и обналичить деньги, но представители «фирмы» сообщили, что для этого необходимо внести на счет дополнительную сумму. Курянина вновь ничего не смутило и он оформил кредит, а затем на протяжении нескольких недель вносил деньги на счет под разными предлогами. Причем о переводах он не рассказывал никому. Только сделав последний перевод, мужчина заподозрил, что скорей всего общался с мошенниками и к моменту, когда со счета пропали 1 млн 170 тысяч рублей, обратился в полицию.





Сейчас аферистов ищут. Возбуждено уголовное дело.