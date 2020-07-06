  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С начала лета на водоемах Курска погибли 5 человек

А всего в регионе утонули уже 13 курян

Читайте также

С начала лета на водоемах Курска  погибли 5 человек. А всего в регионе -13. Среди погибших, к сожалению, двое детей. Троих курян удалось спасти, в из числе также двое несовершеннолетних. Такую статистику приводят в региональном МЧС. 

Кроме этого, трое курян утонули, купаясь пьяными в необорудованном месте. 

На выходных акваторию курских водоемов на катерах патрулировали спасатели, полицейские и сотрудники окружных администраций. А обстановку в урочище Солянка, в том числе на Суворовском пляже, контролировал конный патруль полиции. Особое внимание уделяли компаниям, употребляющим на берегу спиртное, и  тем, кто купался на «диких пляжах» - с ними проводили разъяснительные беседы. 

Пьяных отдыхающих полицейские выпроваживали с пляжей. За два дня  правоохранители и представители администрации составили 21 административный протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до +37 º и грозы

В Курске продлят два автобусных маршрута, идущие по проспекту Дериглазова

Курянин, чтобы вывести деньги с брокерского счета, взял миллионный кредит

Состав курского «Авангарда» пополнили новички из «молодежки»

В Курске почти на две недели перекрыли улицу Ватутина

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске