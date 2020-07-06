А всего в регионе утонули уже 13 курян

С начала лета на водоемах Курска погибли 5 человек. А всего в регионе -13. Среди погибших, к сожалению, двое детей. Троих курян удалось спасти, в из числе также двое несовершеннолетних. Такую статистику приводят в региональном МЧС.





Кроме этого, трое курян утонули, купаясь пьяными в необорудованном месте.





На выходных акваторию курских водоемов на катерах патрулировали спасатели, полицейские и сотрудники окружных администраций. А обстановку в урочище Солянка, в том числе на Суворовском пляже, контролировал конный патруль полиции. Особое внимание уделяли компаниям, употребляющим на берегу спиртное, и тем, кто купался на «диких пляжах» - с ними проводили разъяснительные беседы.





Пьяных отдыхающих полицейские выпроваживали с пляжей. За два дня правоохранители и представители администрации составили 21 административный протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте.