Курянам объяснили, почему новые камеры на трассах стоят без специальных знаков

На курских трассах недавно снова появились треноги. В соцсетях куряне начали возмущаться: почему камеры стоят без специальных знаков, оповещающих автомобилистов о наличии видео или фотосъемки нарушений ПДД. В областной администрации поспешили напомнить, что действующий ГОСТ на средства организации дорожного движения требует использовать дорожный знак 8.23 «Видеофиксация» только для стационарных камер, работающих в автоматическом режиме. А в данном случае речь идет о передвижных комплексов, для них дорожные знаки не используются.
Кстати, узнать, где и какие камеры установлены на местных дорогах, можно на сайте региональной Госавтоинспекции.