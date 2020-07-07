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Лента новостей / В регионе

Курянам объяснили, почему новые камеры на трассах стоят без специальных знаков

Дело в том, что они передвижные, знаки не нужны

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На курских трассах недавно снова появились треноги. В соцсетях куряне начали возмущаться: почему камеры стоят без специальных знаков, оповещающих автомобилистов о наличии видео или фотосъемки нарушений ПДД. В областной администрации поспешили напомнить, что действующий ГОСТ на средства организации дорожного движения требует использовать дорожный знак 8.23 «Видеофиксация» только для стационарных камер, работающих в автоматическом режиме. А в данном случае речь идет о передвижных комплексов, для них дорожные знаки не используются.
Кстати, узнать, где и какие камеры установлены на местных дорогах, можно на сайте региональной Госавтоинспекции.
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