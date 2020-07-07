Он будет располагаться на ул. 3-й Пушкарной

Через год в Курске появится противотуберкулезный диспансер. Строительство клиники на ул. 3-й Пушкарной, 2 уже началось. Им занимается столичный «Строительный холдинг «ТЕЗИС». На это из областного бюджета направят 316,6 млн рублей.





Диспансер рассчитан на 500 посещений в смену, сообщает региональный комитет строительства. Это будет трехэтажное здание с техническим этажом. Там предусмотрены 2 лаборатории, палатное отделение дневного стационара, а также отделение противотуберкулезной помощи ВИЧ-инфицированным.





Сдать объект планируется в декабре 2021 года.