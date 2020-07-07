Под Курском пожарные больше полутора часов тушили комбайн, 2 трактора и 2 ангара

Сельхозтехника загорелась минувшей ночью в деревне Зуевка Солнцевского района

В Курской области близится активная фаза уборочной кампании. Сотрудники государственного пожарного надзора готовят профилактические мероприятия среди сельхозпроизводителей. Уделят внимание и профилактике возгораний сельхозугодий и пожнивных остатков. Во время прошлогодней уборочной кампании в регионе произошло 43 пожара, которые уничтожили 4 единицы сельхозтехники и около 200 тысяч квадратных метров стерни и посевов.Первый сельхозпожар в этом году случился минувшей ночью в деревне Зуевка Солнцевского района. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения» в начале четвертого, спустя 9 минут огнеборцы были на месте. Более полутора часов они боролись с пламенем. Под утро его удалось потушить. Однако огонь уничтожил один комбайн, два трактора, две прицепные установки и повредил 2 склада на площади 100 кв. метров, сообщили в региональном МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.Точная сумма ущерба и причины пожара выясняют специалисты.