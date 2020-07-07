Курский губернатор поручил разобраться с хамством чиновников из комитета соцзащиты
Куряне стали жаловаться на некорректное поведение сотрудников при выплате детских и других пособий
Роман Старовойт поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому этот вопрос решить. А, если потребуется, то оказать помощь органам соцзащиты.
«Понятно, что очень жарко. И, наверное, граждане, требующие выплатить деньги здесь и сейчас... Но и госслужащие должны вести себя хорошо», - заметил руководитель администрации губернатора Александр Шматков.
ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКА