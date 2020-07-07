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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор поручил разобраться с хамством чиновников из комитета соцзащиты

Куряне стали жаловаться на некорректное поведение сотрудников при выплате детских и других пособий 
Курский губернатор поручил разобраться с хамством чиновников из комитета соцзащиты

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Количество желоб на некорректное поведение сотрудников при выплате детских и других пособий в последнее время увеличилось в разы. Напомним, куряне сейчас получают «президентские» (на детей от 3 до 7 лет), а также «губернаторские» (на подростков 16 и 17 лет) выплаты. Подразделениям соцзащиты приходится работать в усиленном режиме. На это, в частности, в Доме Советов и списали неприятные инциденты, обсуждая жалобы курян на планерку у главы региона.  

Роман Старовойт поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому этот вопрос решить. А, если потребуется, то оказать помощь органам соцзащиты.

«Понятно, что очень жарко. И, наверное, граждане, требующие выплатить деньги здесь и сейчас... Но и госслужащие должны вести себя хорошо», - заметил руководитель администрации губернатора Александр Шматков.



ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКА
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