Курский губернатор поручил разобраться с хамством чиновников из комитета соцзащиты

Куряне стали жаловаться на некорректное поведение сотрудников при выплате детских и других пособий

Количество желоб на некорректное поведение сотрудников при выплате детских и других пособий в последнее время увеличилось в разы. Напомним, куряне сейчас получают «президентские» (на детей от 3 до 7 лет), а также «губернаторские» (на подростков 16 и 17 лет) выплаты. Подразделениям соцзащиты приходится работать в усиленном режиме. На это, в частности, в Доме Советов и списали неприятные инциденты, обсуждая жалобы курян на планерку у главы региона.Роман Старовойт поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому этот вопрос решить. А, если потребуется, то оказать помощь органам соцзащиты.«Понятно, что очень жарко. И, наверное, граждане, требующие выплатить деньги здесь и сейчас... Но и госслужащие должны вести себя хорошо», - заметил руководитель администрации губернатора Александр Шматков.