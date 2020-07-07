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Лента новостей / Происшествия

Курянка попала на больничную койку после падения в ПАЗе

Инцидент произошёл, когда автобус ехал по улице Красный Октябрь 

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Инцидент произошёл 6 июля примерно в 15:30 в автобусе, который ехал по улице Красный Октябрь со стороны улицы Запольная в направлении улицы Карла Маркса. за рулём был 58-летний водитель. 

Напротив дома № 21 на улице Красный Октябрь шофёр пренебрёг аккуратным вождением и допустил падение пассажирки. В результате курянку с травмами отправили в больницу. Отмечается, что водитель был трезв.

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