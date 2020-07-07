Курянка попала на больничную койку после падения в ПАЗе

Инцидент произошёл, когда автобус ехал по улице Красный Октябрь

В Курске после падения в ПАЗе госпитализирована 35-летняя женщина. О ДТП соощает Госавтоинспекция.Инцидент произошёл 6 июля примерно в 15:30 в автобусе, который ехал по улице Красный Октябрь со стороны улицы Запольная в направлении улицы Карла Маркса. за рулём был 58-летний водитель.Напротив дома № 21 на улице Красный Октябрь шофёр пренебрёг аккуратным вождением и допустил падение пассажирки. В результате курянку с травмами отправили в больницу. Отмечается, что водитель был трезв.