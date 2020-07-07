Но большого капитального ремонта ждать не стоит

4-ю горбольницу Курска наконец-то отремонтируют. «Там полностью убита инфраструктура», - констатировал губернатор. Ему в последнее время стало поступать очень много жалоб на удручающее состояние «четвёрки». Правда, на большой капитальный ремонт там в этом году надеяться не приходится - денег в региональной казне навряд ли хватит. Только на ремонт БСМП сейчас потратили 60 миллионов рублей. Но кое-что в 4-й больнице всё-таки подлатают.К слову, этот вопрос остро стоял ещё больше пяти лет назад, при прежнем губернаторе Александре Михайлове, отмечает 46ТВ. Но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось.