После ремонта дороги куряне не могут выехать из своих дворов

ТАКТ".Куряне, живущие на 1-м Суворовском переулке, бьют тревогу: дорожный ремонт только ухудшил и без того непростую ситуацию с завышением уровня проезжей части. По словам местных жителей, дорога тут была поднята и раньше, но не так высоко. А во время ремонта поверх старого асфальта рабочие уложили новый, еще больше усугубив перепад с уровнем стоящих вдоль дороги домов. На проблему обратил внимание телеканал "
Вячеслав Амелин:
- Посмотрев на эту дорогу, что нам сделали в последнее время и то, что было сделано до этого, остались следы, можно только ужасаться. Заехать и выехать – проблема. Но это не столь страшная проблема. Проблема будет другая в итоге, когда по осени и по весне будут идти потоки воды, сливаясь с дороги с прилегающей территории нам всем во дворы. Как нам быть и что нам делать с этой ситуацией? Дорога поднята по нивелирной отметке, которую мы ставили на моем гараже, который от предыдущей дороги и уклонов сюда стекания воды потрескался, я уже подливал его, подкапывал фундамент, усиливал потому, что никто не думал, что наши гаражи и дома строить здесь на сваях! Но с годами, когда шла вода, отвести некуда, а вода не имеет особенности идти вверх, она всегда идет вниз, то есть наши постройки начинают трескаться.
Вячеслав Амелин отмечает, что относительно уровня домов дорога завышена на 35 сантиметров. И это еще без финального слоя асфальтобетона, который дорожники пока не успели положить. Преодолеть такую преграду не каждому автомобилю под силу. Местные жители теперь с трудом заезжают в свои дворы или не могут выехать вовсе.
Вячеслав Амелин:
- Мы неоднократно по тем годам обращались, а воз и ныне там. Наш губернатор, Старовойт, когда приходил к власти, это слышали все, не раз были заявления публичные о том, что он специалист в дорогах, что он действительно в Курске поделает дороги и это безобразие. Но если вот так вот делать дороги, то это безобразие только усугубляется. В конце концов кто-нибудь может этот вопрос решить? Водооттока нет, что ж нам теперь дома все свои уничтожать, или как, поднимать руками их? Поднимать выше? Или резиновые сапоги покупать? Чтобы в центре города ходить! Ну, нет такой дороги, я заметил, ни на Красной площади, ни на Радищева, ни в тех домах, где живут высокопоставленные люди, ни на Северо-Западном. Почему-то условие у всех одно: дорога ниже тротуара, и только на 1-м Суворовском переулке у нас получается, что дорога должна быть выше тротуара потому, что им, видите ли, нечего больше делать!
В комитете дорожного хозяйства с мнением жителей о значительном завышении уровня проезжей части не согласны. По документам, высота дороги практически не изменилась.
Денис Ходеев, председатель комитета дорожного хозяйства Курска:
- Срезали, фрезировали 5 сантиметров, будет уложено 8. То есть на три сантиметра дорога выше стала, не на 40. Это во-первых. Во-вторых, гражданин не пожелал, чтоб
ему ставили бортовой камень. Если как положено все делать, поставим бортовой камень, никакой воды не будет. Вода будет течь по асфальту по продольному клону, пока не дойдет до ближайшей ливневки.
Есть у жителей 1-го Суворовского переулка вопросы и по тротуару. Его вдоль дороги нет, имеется только тропинка. Но в комитете дорожного хозяйства не спешат обнадеживать: в рамках программы ремонта дорог работы выполняются только на проезжей части. Строительство тротуаров – это другая статья расходов, и другие проекты. В этом году будут готовы всего 4 проекта: на улице Новоселовке, Звездной, 3-й Пушкарной и Краснополянской. А вот облегчить выезд с собственных дворов автомобилистам 1-го Суворовского обещают уже в обозримом будущем.
Денис Ходеев, председатель комитета дорожного хозяйства Курска:
- В этой ситуации мы тем людям, которые обращаются, что им стало тяжело выезжать со дворов, мы отсыпаем им фрезератом выезды по желанию. Эти обращения уже есть, и они отрабатываются. Кто не может выехать нормально, пускай обращаются и будем эту проблему решать. Комитет дорожного хозяйства, Ленина 2.
После ремонта дороги куряне не могут выехать из своих дворов
Во время ремонта в 1-м Суворовском переулке поверх старого асфальта рабочие уложили новый, еще больше усугубив перепад с уровнем стоящих вдоль дороги домов