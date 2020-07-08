Курские налоговые возобновили прием граждан
Однако курян просят не забывать о средствах индивидуальной защиты органов дыхания
Налоговые работают по привычному графику:
по понедельникам и средам – с 9 утра до 6 вечера,
по вторникам и четвергам – с 9 утра до 8 вечера,
по пятницам – с 9 утра до 16:45.
Суббота и воскресенье – выходные дни.
Однако личный прием проходит только по предварительной записи. Для этого нужно направить письменное обращение по почте или воспользоваться интернет-сервисом «Обратиться в ФНС России».
Курянам также напоминают, что при посещении инспекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.