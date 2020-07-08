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Курские налоговые возобновили прием граждан

Однако курян просят не забывать о средствах индивидуальной защиты органов дыхания
Курские налоговые возобновили прием граждан

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Налоговые инспекции Курской области возобновили прием граждан. Теперь, чтобы посетить операционные залы, предварительная запись не требуется. 

Налоговые работают по привычному графику:

по понедельникам и средам – с 9 утра до 6 вечера, 
по вторникам и четвергам – с 9 утра до 8 вечера,  
по пятницам – с 9 утра до 16:45. 

Суббота и воскресенье – выходные дни. 

Однако личный прием проходит только по предварительной записи. Для этого нужно направить письменное обращение по почте или воспользоваться интернет-сервисом «Обратиться в ФНС России».

Курянам также напоминают, что при посещении инспекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
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