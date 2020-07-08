ЧП произошло минувшей ночью в гараже на улице Виноградная

В Курске из-за замыкания электропроводки сгорел Volkswagen Passat. ЧП произошло минувшей ночью на улице Виноградная.





Сообщение о пожаре в шлакоблочном гараже поступило на номер 112 в 1:46. Спустя пять минут огнеборцы били на месте и уже тушили пожар. С пламенем удалось справиться за 11 минут.





В результате пожара сгорела и обрушилась кровля гаража на всей площади, сгорел автомобиль и вещи на всей площади.





Общий ущерб и причина произошедшего устанавливаются. Предположительно возгорание произошло из-за короткого замыкания внутренней электропроводки, сообщили в региональном МЧС.