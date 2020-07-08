Мошенники вынудили курянку взять кредит, напугав якобы уже оформленным кредитом
Женщину убедили, что на ее имя неизвестные оформили кредит, и предложили отменить операции через онлайн-банкинг
Поскольку горожанка нигде не оставляла заявок на займ, она сообщила, что собирается идти в банк, чтобы отменить несанкционированные операции. Но собеседники любезно предложили ей решить все вопросы дистанционно через систему онлайн-банкинга.
Женщина была уверена, что разговаривает с настоящими сотрудниками банка, а не мошенниками и продиктовала им сначала номер своей банковской карты, а затем и пароли, которые приходили в СМС сообщениях. На предупреждения о том, что эти данные сообщать никому нельзя, доверчивая курянка внимания не обратила. В результате, прямо во время разговора мошенники оформили на женщину кредит в 270 тысяч рублей и вывели все средства на свои счета.
Обратившись в полицию курянка узнала, что сообщение об оформленном кредите было вымыслом мошенников. Номер карты и СМС пароли преступники использовали, чтобы войти в кабинет онлайн-банкинга и от её имени совершать различные операции.
Возбуждено уголовное дело, аферистов ищет полиция.