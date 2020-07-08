Мошенники вынудили курянку взять кредит, напугав якобы уже оформленным кредитом

Женщину убедили, что на ее имя неизвестные оформили кредит, и предложили отменить операции через онлайн-банкинг

Мошенники вынудили жительницу Курска взять кредит, напугав якобы уже оформленным кредитом. Злоумышленники позвонили женщине и, представившись сотрудниками одного из крупнейших банков страны, сообщили, что на её имя оформлен кредит. Для убедительности аферисты обращались к курянке по имени и отчеству.Поскольку горожанка нигде не оставляла заявок на займ, она сообщила, что собирается идти в банк, чтобы отменить несанкционированные операции. Но собеседники любезно предложили ей решить все вопросы дистанционно через систему онлайн-банкинга.Женщина была уверена, что разговаривает с настоящими сотрудниками банка, а не мошенниками и продиктовала им сначала номер своей банковской карты, а затем и пароли, которые приходили в СМС сообщениях. На предупреждения о том, что эти данные сообщать никому нельзя, доверчивая курянка внимания не обратила. В результате, прямо во время разговора мошенники оформили на женщину кредит в 270 тысяч рублей и вывели все средства на свои счета.Обратившись в полицию курянка узнала, что сообщение об оформленном кредите было вымыслом мошенников. Номер карты и СМС пароли преступники использовали, чтобы войти в кабинет онлайн-банкинга и от её имени совершать различные операции.Возбуждено уголовное дело, аферистов ищет полиция.