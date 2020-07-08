В четверг в Следкоме проведут виртуальный приём курян
Но предварительно всё же нужно записаться
На приём можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления, пояснили в пресс-службе ведомства.
Несмотря на то, что общение будет виртуальным, необходимо записаться. Регистрация закончится сегодня в 6 вечера.
Телефон для справок и предварительной записи 51-32-41 и 70-33-87.