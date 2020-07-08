Но предварительно всё же нужно записаться

В четверг в Следкоме проведут виртуальный приём курян. На вопросы жителей отметит и.о. руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Михаил Васильченко. По видеосвязи через «WhatsApp», «Viber», «Zoom», «Skype» и «Discord» можно будет обратиться с 16 до 18 часов.На приём можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления, пояснили в пресс-службе ведомства.Несмотря на то, что общение будет виртуальным, необходимо записаться. Регистрация закончится сегодня в 6 вечера.Телефон для справок и предварительной записи 51-32-41 и 70-33-87.