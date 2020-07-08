  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В четверг в Следкоме проведут виртуальный приём курян

Но предварительно всё же нужно записаться
В четверг в Следкоме проведут виртуальный приём курян

Читайте также

В четверг в Следкоме проведут виртуальный приём курян. На вопросы жителей отметит и.о. руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Михаил Васильченко. По видеосвязи через «WhatsApp», «Viber», «Zoom», «Skype» и «Discord» можно будет обратиться с 16 до 18 часов.

На приём можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления, пояснили в пресс-службе ведомства. 

Несмотря на то, что общение будет виртуальным, необходимо записаться. Регистрация закончится сегодня в 6 вечера. 

Телефон для справок и предварительной записи 51-32-41 и 70-33-87.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Бронепробег «Дорога мужества» прибудет в Курск в пятницу

Всех пациентов стационара курской областной клинической больницы сначала будут направлять в карантинные зоны

Освещение в парке Железнодорожников Курска появится через неделю

В центре Курска автомобиль сбил велосипедистку

Мошенники вынудили курянку взять кредит, напугав якобы уже оформленным кредитом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске