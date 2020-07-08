  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Освещение в парке Железнодорожников Курска появится через неделю

Работы завершили ещё в июне, но еще не заключили договор технологического присоединения объекта к электросетям
Освещение в парке Железнодорожников Курска появится через неделю

Читайте также

Освещение в парке Железнодорожников Курска появится через неделю - 15 июля. Такую дату озвучили на оперативном совещании у губернатора. 

По словам председателя комитета городского хозяйства Игоря Агищева, благоустройство парка реализуется в два этапа. В этом году сделают наружное освещение, а в следующем - замостят дорожки плиткой, обустроят площадку для воркаута и детскую площадку, установят ограждение территории парка.

При этом работы по освещению в парке завершили еще в конце июня. Там установили 58 новых светодиодных светильников. Но из-за обильных дождей работы пришлось продлить. 

Подрядчику направлено требование об уплате неустойки, отметили в администрации. 

До 15 июля должны заключить договор технологического присоединения объекта к электросетям «Курских электрических сетей». 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Бронепробег «Дорога мужества» прибудет в Курск в пятницу

Всех пациентов стационара курской областной клинической больницы сначала будут направлять в карантинные зоны

В четверг в Следкоме проведут виртуальный приём курян

В центре Курска автомобиль сбил велосипедистку

Мошенники вынудили курянку взять кредит, напугав якобы уже оформленным кредитом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске