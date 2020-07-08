Работы завершили ещё в июне, но еще не заключили договор технологического присоединения объекта к электросетям

Освещение в парке Железнодорожников Курска появится через неделю - 15 июля. Такую дату озвучили на оперативном совещании у губернатора.По словам председателя комитета городского хозяйства Игоря Агищева, благоустройство парка реализуется в два этапа. В этом году сделают наружное освещение, а в следующем - замостят дорожки плиткой, обустроят площадку для воркаута и детскую площадку, установят ограждение территории парка.При этом работы по освещению в парке завершили еще в конце июня. Там установили 58 новых светодиодных светильников. Но из-за обильных дождей работы пришлось продлить.Подрядчику направлено требование об уплате неустойки, отметили в администрации.До 15 июля должны заключить договор технологического присоединения объекта к электросетям «Курских электрических сетей».