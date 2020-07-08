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Всех пациентов стационара курской областной клинической больницы сначала будут направлять в карантинные зоны

Больница начала плановый приём пациентов в тестовом режиме
Всех пациентов стационара курской областной клинической больницы сначала будут направлять в карантинные зоны

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Курская областная клиническая больница возобновляет плановый приём пациентов. Пока что в тестовом режиме. Консультативная поликлиника принимает строго по записи. Записаться можно по телефону: 8 (4712) 46-45-46 на ближайшую свободную дату независимо от приемного дня района или через онлайн-сервис «Запись на прием» на сайте больницы. 

Подчёркивается, что пациенты смогут попасть в поликлинику только в назначенную дату и время приёма. В областной больнице действует строгий масочный режим и социальная дистанция. Чтобы курянам её было проще соблюдать, во всех зонах поликлиники нанесли соответствующую разметку. 

Лечь в стационар можно будет только по направлению, выданному лечащим врачом консультативной поликлиники. При этом обязательным является и наличие отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 7 календарных дней до поступления в больницу. 

Кроме этого, сначала всех пациентов будут направлять в карантинные зоны 3-го приёмного отделения, и только после наблюдения и обследования переведут в профильные специализированные отделения. Плановое лечение начнётся после того, как повторный анализа на коронавирус даст отрицательный результат. 




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