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Бронепробег «Дорога мужества» прибудет в Курск в пятницу

У Триумфальной арки пройдёт экспозиция военной техники и торжественный митинг
Бронепробег «Дорога мужества» прибудет в Курск в пятницу

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Бронепробег «Дорога мужества» прибудет в Курск в пятницу. Акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовала сегодня в Москве. 

В Курск участники «Дороги мужества» прибудут 10 июля в 14:30. У Триумфальной арки устроят экспозицию военной техники. Там же пройдет торжественный митинг, участники возложат венки к Вечному огню.

Изначально пробег должен был пройти по маршруту: Москва — Тула — Орёл — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. Но в Орле этим планам помешал коронавирус, местные власти не согласовали проведение мероприятия. 

В каждом из городов участники возложат цветы к мемориалам погибших на войне солдат, посетят места боевой славы и проведут презентацию отреставрированной военной техники. В составе колонны: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БРДМ-2 ЗС, БМ-13-16, БТР-80, а также военные автомобили ГАЗ-63, ЗИЛ-157, УАЗ-469, СБМ ВПК-233136 «Тигр», «Урал-ВВ» и «Патруль». А еще в акции впервые представят новую модернизированную боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2МБ «Бекас», которую представили широкой публике в июне. 

К слову, это уже четвёртый такой бронепробег.

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