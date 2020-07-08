"Бездарная работа дорожного комитета" и "геодезия лопатой". Курский губернатор проверил тротуары на проспекте Дружбы
Сдать объект должны к ноябрю
«У вас работники проводят геодезию лопатой, поэтому так и получается», - возмутился глава региона.
В качестве решения проблемы Роман Старовойт предложил привлекать дорожные организации из соседних регионов, если местные с задачей не справляются.
Теперь контролировать деятельность подрядчиков будет первый замгубернатора Станислав Набоко. А стройку на проспекте Дружбы Старовойт проверит еще раз лично.
По контракту сдать новый участок дороги необходимо к ноябрю.