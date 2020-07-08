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"Бездарная работа дорожного комитета" и "геодезия лопатой". Курский губернатор проверил тротуары на проспекте Дружбы

Сдать объект должны к ноябрю
"Бездарная работа дорожного комитета" и "геодезия лопатой". Курский губернатор проверил тротуары на проспекте Дружбы

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Новые тротуары на строящейся дороге по проспекту Дружбы снова подверглись критике. На сей раз от губернатора. На днях куряне в соцсетях обсуждали работу дорожников - тротуары там кривые, а люки, мягко говоря, не совпадают с уровнем дороги. Представитель подрядчика попытался объяснить такой «дизайн». Он заявил, что канализационные колодцы устанавливали раньше укладки асфальта и их планировалось заменить. В ответ Роман Старовойт упрекнул дорожников в несоблюдении технологического процесса, а за компанию и профильный комитет - в «бездарной работе». 
 
«У вас работники проводят геодезию лопатой, поэтому так и получается», - возмутился глава региона.  

В качестве решения проблемы Роман Старовойт предложил привлекать дорожные организации из соседних регионов, если местные с задачей не справляются. 

Теперь контролировать деятельность подрядчиков будет первый замгубернатора Станислав Набоко. А стройку на проспекте Дружбы Старовойт проверит еще раз лично. 

По контракту сдать новый участок дороги необходимо к ноябрю.

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