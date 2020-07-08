Курские призывники жалуются, что им не дают закончить учебный год

У студентов-очников этот учебный год официально продлён до 31 августа

В Курской области военный призыв проходит по плану. Об этом не раз сообщали власти. И, видимо, выполнить этот план военкоматы готовы любой ценой. Призывники стали жаловаться на давление со стороны сотрудников военкомата и на то, что их забирают в армию до вручения дипломов и окончания учебного года. Об этом сообщает интернет-издание "Секунда".У студентов-очников этот учебный год официально продлился до 31 августа. То есть до конца лета у них должна быть отсрочка. Однако им всё равно вручают повестки, вызывают в военкоматы и заставляют подписывать эти повестки. Речь идет о военкоматах по Центральному и Сеймскому округам.Это подтверждают и в ЮЗГУ. Один из преподавателей утверждает, что студенты написали десятки заявлений в военную прокуратуру, но срок рассмотрения 30 дней, а призыв должен завершиться 15 июля. Забирают, по его словам, талантливых студентов, которые собирались идти в аспирантуру и магистратуру, такое массовое нарушение впервые.Военные в свою очередь заверили в полной лояльности и индивидуальном подходе к призывникам.