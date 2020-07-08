Курские призывники жалуются, что им не дают закончить учебный год
У студентов-очников этот учебный год официально продлён до 31 августа
У студентов-очников этот учебный год официально продлился до 31 августа. То есть до конца лета у них должна быть отсрочка. Однако им всё равно вручают повестки, вызывают в военкоматы и заставляют подписывать эти повестки. Речь идет о военкоматах по Центральному и Сеймскому округам.
Это подтверждают и в ЮЗГУ. Один из преподавателей утверждает, что студенты написали десятки заявлений в военную прокуратуру, но срок рассмотрения 30 дней, а призыв должен завершиться 15 июля. Забирают, по его словам, талантливых студентов, которые собирались идти в аспирантуру и магистратуру, такое массовое нарушение впервые.
Военные в свою очередь заверили в полной лояльности и индивидуальном подходе к призывникам.