Губернатор вручил курской семье орден «Родительская слава»

Сегодня, в День семьи, любви и верности, Роман Старовойт поздравил с праздником супругов Ивановых, которые воспитывают четырех детей

Сегодня, в День семьи, любви и верности, Роман Старовойт поздравил с праздником семью Ивановых. губернатор вручил курянам госнаграду – медаль ордена «Родительская слава», сообщает пресс-служба региональной администрации.Татьяна Валентиновна и Юрий Алексеевич Ивановы вместе почти 33 года. Воспитывают четырех детей – сына и трех дочерей. Юрий Иванов служил в правоохранительных органах. Татьяна более 20 лет является соцработником курского «Центра соцобслуживания «Участие», помогает пожилым и людям с особенностями здоровья.«Каждый человек прекрасно понимает, что семья – это основа всего, то место, где формируется человек, личность. Большая семья – большое счастье. Наверное, лишь со временем мы понимаем, что только дома, где мама и папа, нас примут всегда, в любой ситуации, обогреют и поддержат», – отметил глава региона.