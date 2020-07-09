Завтра Курск встретит бронепробег «Дорога мужества». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонна отреставрированной военной техники проследует к Триумфальной арке, где устроят экспозицию военной техники, и пройдет торжественный митинг, участники которого возложат венки к Вечному огню. При этом движение автотранспорта перекрывать не будут, в отличие от некоторых других городов-участников пробега.
Как сообщил председатель регионального комитета информации и печати Денис Михайлов, ссылаясь на УМВД, в 14 часов сотрудники Госавтоинспекции встретят колонну на Московском посту и будут сопровождать её на всём пути следования через город.
"У арки в 14:30 будет остановка по крайней левой полосе, специально перекрывать движение ради этого не станут, да и необходимости в этом нет. В то же время, стоит напомнить о требованиях ПДД пропускать колонну спецтехники, и ни в коем случаев не встраиваться в неё", - подчеркнул Денис Михайлов.
Курянам напомнили о требованиях ПДД пропускать колонну спецтехники
Специально перекрывать движение ради пробега не станут