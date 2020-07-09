  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам напомнили о требованиях ПДД пропускать колонну спецтехники

Специально перекрывать движение ради пробега не станут

Курянам напомнили о требованиях ПДД пропускать колонну спецтехники

Читайте также

Завтра Курск встретит бронепробег «Дорога мужества». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонна отреставрированной военной техники проследует к Триумфальной арке, где устроят экспозицию военной техники, и пройдет торжественный митинг, участники которого возложат венки к Вечному огню. При этом движение автотранспорта перекрывать не будут, в отличие от некоторых других городов-участников пробега. 

Как сообщил председатель регионального комитета информации и печати Денис Михайлов, ссылаясь на УМВД, в 14 часов сотрудники Госавтоинспекции встретят колонну на Московском посту и будут сопровождать её на всём пути следования через город. 

"У арки в 14:30 будет остановка по крайней левой полосе, специально перекрывать движение ради этого не станут, да и необходимости в этом нет. В то же время, стоит напомнить о требованиях ПДД пропускать колонну спецтехники, и ни в коем случаев не встраиваться в неё", - подчеркнул Денис Михайлов.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курским предпринимателям субсидируют затраты на профилактику коронавируса. Но не всем

В ближайшие дни курян снова оставят без света

В курской ОКБ открыли горячую линию по вопросам направления на КТ и МРТ

Курский "Авангард" получил лицензию на выступление в ПФЛ

Жители Железногорска ждали ключи от квартир почти 9 лет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске