В Курске зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Снова умер мужчина

Вслед за небольшим и непродолжительным спадом у нас опять последовал рост числа случаев заражений

Куряне продолжают заражаться коронавирусом и, к сожалению, умирать от него. Вслед за небольшим и непродолжительным спадом у нас опять последовал рост заражений. За минувший день выявлено 48 новых случаев. Но выписано больше - 55 человек. Таким образом, с учетом всех выздоровевших, ковидом сейчас болеют меньше 1600 курян.





Из них 332 пациента – в стационарах, а на ИВЛ уже 19 больных (днем ранее было 12).





Продолжает расти и печальная статистика - зафиксирована 44-я по счету смерть. И это снова мужчина, 67 лет.





Около 117,5 тысяч тестов на коронавирус провели курские лаборатории, почти 9,5 тысяч - на антитела.