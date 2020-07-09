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Лента новостей / В регионе

В Курске зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Снова умер мужчина

Вслед за небольшим и непродолжительным спадом у нас опять последовал рост числа случаев заражений

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Куряне продолжают заражаться коронавирусом и, к сожалению, умирать от него. Вслед за небольшим и непродолжительным спадом у нас опять последовал рост заражений. За минувший день выявлено 48 новых случаев. Но выписано больше - 55 человек. Таким образом, с учетом всех выздоровевших, ковидом сейчас болеют меньше 1600 курян. 

Из них 332 пациента – в стационарах, а на ИВЛ уже 19 больных (днем ранее было 12). 

Продолжает расти и печальная статистика - зафиксирована 44-я по счету смерть. И это снова мужчина, 67 лет. 

Около 117,5 тысяч тестов на коронавирус провели курские лаборатории, почти 9,5 тысяч - на антитела.
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