В Курской области проводят горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом
Курян проконсультируют по вопросам организации режима отдыха и питания в жару, эпидситуации за рубежом, прививкам
В Курске задать вопрос по эпидемиологической ситуации можно по номерам: 8 (4712) 70-05-24 или 22-33-02; по защите прав потребителей: 8 (4712) 51-26-34 или 22-33-01.
Также можно обратиться электронно: cge@kursktelecom.ru
В Железногорске: по эпидемиологической ситуации: 8 (471-48) 3-55-11; по защите прав потребителей: 8 (471-43) 3-17-04, 8 (471-48) 2-43-66.
Адрес электронной почты: ses.filial@mail.ru
В Судже вопросы по эпидемиологической ситуации принимают по номеру: 8 (471-43) 2-21-80; по защите прав потребителей: 8 (471-43) 2-22-79.
Адрес электронной почты: Gigiena_Sudza@mail.ru
Во Льгове телефон для справок один: 8 (471-40) 2-31-32.
Адрес электронной почты: cgsn_lgov@mail.ru
В Щиграх также можно получить консультацию по всем вопросам, позвонив по одному номеру: 8 (471-45) 4-20-65.