В Курской области проводят горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

Курян проконсультируют по вопросам организации режима отдыха и питания в жару, эпидситуации за рубежом, прививкам

В Курской области «Центр гигиены и эпидемиологии» и его филиалы проводят горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Курян проконсультируют по вопросам организации режима отдыха и питания в жару, эпидситуации за рубежом, прививкам, которые нужно сделать в перед туристической поездкой, а также по информации при задержке авиарейсов. Консультацию можно получить только по будням с 10 до 17 часов (с 13 до 14 - перерыв) до 22 июля.задать вопрос по эпидемиологической ситуации можно по номерам: 8 (4712) 70-05-24 или 22-33-02; по защите прав потребителей: 8 (4712) 51-26-34 или 22-33-01.Также можно обратиться электронно: cge@kursktelecom.ru: по эпидемиологической ситуации: 8 (471-48) 3-55-11; по защите прав потребителей: 8 (471-43) 3-17-04, 8 (471-48) 2-43-66.Адрес электронной почты: ses.filial@mail.ruвопросы по эпидемиологической ситуации принимают по номеру: 8 (471-43) 2-21-80; по защите прав потребителей: 8 (471-43) 2-22-79.Адрес электронной почты: Gigiena_Sudza@mail.ruтелефон для справок один: 8 (471-40) 2-31-32.Адрес электронной почты: cgsn_lgov@mail.ruтакже можно получить консультацию по всем вопросам, позвонив по одному номеру: 8 (471-45) 4-20-65.