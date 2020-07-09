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Курский учитель рисования создал граффити в память о Сергее Бодрове

Так художник с другом решили отметить 20-летние фильма «Брат-2»

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На днях обычный гараж на улице Орловская рядом с домом №12 буквально заиграл новыми красками. Его украсил портрет Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова и фраза из культового фильма Алексея Балабанова  «В чем сила, брат?». 

Так курский художник и педагог Сергей Гребеньков с другом решили отметить 20-летние кинокартины «Брат-2». За основу взяли главный  постер к фильму, говорит автор граффити. Кстати, сам Сергей Гребеньков уже 20 лет занимается стрит-артом и создал около сотни  рисунков. Работал и в галерее имени Дейнеки над  портретом  нашего знаменитого курского художника.

Сергей Гребеньков работает учителем рисования в детской художественной школе №2. В планах у него создание граффити наших знаменитых земляков - Александра Дейнеки и скульптора Вячеслава Клыкова, а также художника Казимира Малевича, который жил в Курске.






ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ ГРЕБЕНЬКОВА В СОЦСЕТИ
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