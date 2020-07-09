  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области заложат новые сады и увеличат производство зерна

Местным садоводам увеличили субсидии
В Курской области заложат новые сады и увеличат производство зерна

Читайте также

Более  400 га новых садов планируется заложить в Курской области. Это стало возможным благодаря предоставленным мерам господдержки. Объем субсидий для местных садоводов увеличен до 180 млн рублей, рассказали в региональном комитете АПК. 

В планах курских аграриев также увеличить производство зерна до 5,1 млн тонн. Для этого, по рекомендации Минсельхоза, пришлось сократить площадь посевов сахарной свёклы. Культура посажена на площади 86 тыс. га. Уменьшены и посевы масличных, они составили 440 тыс. га. Прогнозируемый валовой сбор сахарной свёклы составит около 4 млн тонн, масличных культур – около 1 млн тонн. 

В этом году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в нашем регионе составляет 1 663 тыс. га. Большую часть пашни занимают именно зерновые – около 1 млн 40 тыс. тонн. На 25% по сравнению с прошлым годом увеличены посевы кукурузы - 183 тыс. га. 

По итогам прошлого года по производству зерна Курская область занимает 2-е место в ЦФО и 5-е в России, по урожайности зерновых – 3-е место в ЦФО и 4-е место в стране по производству сахарной свёклы. Регион также является одним из крупнейших производителей масличных культур.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курским предпринимателям субсидируют затраты на профилактику коронавируса. Но не всем

В ближайшие дни курян снова оставят без света

В курской ОКБ открыли горячую линию по вопросам направления на КТ и МРТ

Курский "Авангард" получил лицензию на выступление в ПФЛ

Жители Железногорска ждали ключи от квартир почти 9 лет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске