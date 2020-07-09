В Курской области заложат новые сады и увеличат производство зерна
Местным садоводам увеличили субсидии
В планах курских аграриев также увеличить производство зерна до 5,1 млн тонн. Для этого, по рекомендации Минсельхоза, пришлось сократить площадь посевов сахарной свёклы. Культура посажена на площади 86 тыс. га. Уменьшены и посевы масличных, они составили 440 тыс. га. Прогнозируемый валовой сбор сахарной свёклы составит около 4 млн тонн, масличных культур – около 1 млн тонн.
В этом году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в нашем регионе составляет 1 663 тыс. га. Большую часть пашни занимают именно зерновые – около 1 млн 40 тыс. тонн. На 25% по сравнению с прошлым годом увеличены посевы кукурузы - 183 тыс. га.
По итогам прошлого года по производству зерна Курская область занимает 2-е место в ЦФО и 5-е в России, по урожайности зерновых – 3-е место в ЦФО и 4-е место в стране по производству сахарной свёклы. Регион также является одним из крупнейших производителей масличных культур.