В Курской области заложат новые сады и увеличат производство зерна

Местным садоводам увеличили субсидии

Более 400 га новых садов планируется заложить в Курской области. Это стало возможным благодаря предоставленным мерам господдержки. Объем субсидий для местных садоводов увеличен до 180 млн рублей, рассказали в региональном комитете АПК.В планах курских аграриев также увеличить производство зерна до 5,1 млн тонн. Для этого, по рекомендации Минсельхоза, пришлось сократить площадь посевов сахарной свёклы. Культура посажена на площади 86 тыс. га. Уменьшены и посевы масличных, они составили 440 тыс. га. Прогнозируемый валовой сбор сахарной свёклы составит около 4 млн тонн, масличных культур – около 1 млн тонн.В этом году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в нашем регионе составляет 1 663 тыс. га. Большую часть пашни занимают именно зерновые – около 1 млн 40 тыс. тонн. На 25% по сравнению с прошлым годом увеличены посевы кукурузы - 183 тыс. га.По итогам прошлого года по производству зерна Курская область занимает 2-е место в ЦФО и 5-е в России, по урожайности зерновых – 3-е место в ЦФО и 4-е место в стране по производству сахарной свёклы. Регион также является одним из крупнейших производителей масличных культур.