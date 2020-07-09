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Из-за незапертой двери курянин лишился икон и книг

Оплошностью хозяина воспользовался проходивший мимо грабитель


Из-за незапертой двери курянин лишился икон и книг

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У местного жителя из дома украли иконы и книги. К счастью, они не представляли исторической ценности, однако были дороги горожанину. Мужчина обратился в полицию. Преступление было совершено ещё в начале апреля. 

Спустя время по подозрению в причастности к ряду имущественных преступлений в городе правоохранители задержли 60-летнего курянина.  После сравнения его отпечатков пальцев с различными следами в базе данных, стало ясно, что именно он причастен к краже икон. 

Пожилой мужчина признался в преступлении и пояснил, что в доме курянина оказался случайно. Он просто шёл по улице и заметил открытую дверь. Войдя в жилище, понял, что хозяин отлучился, не заперев его. Долго осматривать комнаты в поисках наживы побоялся и забрал то, что первым попалось под руку. Злоумышленник был уверен, что сможет продать иконы и книги по высокой цене, но позднее сбыл их случайным людям за минимальную сумму. 

Сейчас грабитель арестован. Проверяется его причастность к другим преступлениям. 

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