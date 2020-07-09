Жители Железногорска ждали ключи от квартир почти 9 лет

ТАКТ".Для собственников квартир в многоэтажке по улице Мира история участия в долевом строительстве закончилась благополучно. Их дом, возведение которого началось еще в 2011 году, наконец-то готов. Своей радостью жители города горняков поделились с губернатором Романом Старовойтом. Они признаются: без вмешательства региональной администрации стройка могла бы продолжаться до сих пор. Об этом сообщает телеканал "
Роман Денисов, председатель комитета строительства Курской области:
- Мы подключились в начале 2019-го года к решению вопроса. Да, тяжело шло, но, как вы видите, на сегодняшний день нам проблему эту удалось решить. Это 100-квартирный дом, 47 физических лиц здесь дольщиков. Остались просто формальности в оформлении квартир, проведении ремонтов. Я думаю, что в ближайшее время они все-таки переедут в свои квартиры.
А вот история со строительством десятиэтажки по улице Никитина пока далека от счастливого завершения. Дом начали возводить в 2016 году. В его строительство вложились более 40 человек. Застройщик обещал закончить работы в 2018 году, но из-за финансовых трудностей заморозил стройку. В марте в компании сменилось руководство, и дольщикам озвучили новые сроки. Люди возмущены: время идет, а у них по-прежнему нет жилья и возможности вернуть свои деньги.
- Мы сейчас занимаемся финансированием, привлечением денежных средств потому, что те деньги, которые были привлечена на 25-й дом и на Никитина, приличной их части не хватает. – А где наши деньги? – Мы вам выплатили полностью! – Нет, подождите, Вы генеральный директор, Вы руководитель этой организации, вызовите бухгалтера к себе, пусть она Вам предоставит все счета. Куда деваются деньги, где Турков? – Я у вас не взял ни у кого даже 500 рублей. - Подождите! Мы уплатили все! – Вы за что с нас собрались деньги еще брать? - Помимо своих еще материнский капитал. - У меня трое детей сидят в одной комнате и спрашивают: «Пап, когда мы в новую квартиру переедем?»
Пострадали от действий застройщика 43 дольщика, еще 12 недостроенных квартир находятся в залоге у банковских организаций. Глава региона потребовал предоставить информацию по возможным путям выхода из сложившейся ситуации до конца недели.
Роман Денисов, председатель комитета строительства Курской области:
- В 2016-м году было получено разрешение на строительство, первоначальный срок ввода в эксплуатацию был 4 квартал 18 года. И, по той информации от директора, который на сегодняшний день вступил в свою должность, само предприятие имеет ряд финансовых трудностей. Это и задолженность по заработной плате, она там текущая в размере месячной заработной платы. И задолженность за энергоресурсы, что также не позволяет ему начать стройку. Параллельно он отрабатывает с банками, финансовыми структурами открытие кредитной линии для завершения строительства.
Из сложившейся ситуации возможны 2 выхода: поддержка застройщика для продолжения им начатого строительства или признание компании банкротом, после чего дольщики получат право на получение компенсации.
Жители Железногорска ждали ключи от квартир почти 9 лет
Они признаются: без вмешательства региональной администрации стройка могла бы продолжаться до сих пор