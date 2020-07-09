Курский "Авангард" получил лицензию на выступление в ПФЛ

Клуб сохранил профессиональный статус и продолжит выступать под эгидой РФС

Курский "Авангард" официально получил лицензию РФС, тем самым сохранив профессиональный статус, сообщает пресс-служба клуба. Это значит, что наша команда продолжит выступать под эгидой Российского Футбольного Союза и в сезоне 2020/21 выступит во втором дивизионе - Олимп-Первенстве ПФЛ, а также примет участие в розыгрыше Олимп-Кубка России.На днях завершился первый тренировочный этап, сейчас начался второй. Параллельно с этим продолжается просмотр новых игроков.Уже в этом месяце запланированы первые товарищеские матчи - с нововоронежским "Атомом". Предварительно определены следующие даты - 11 июля куряне сыграют на выезде, а 18-го - ждут гостей у себя. Товарищеский матч пройдет на базе "Сейм", где сейчас проходят тренировки.