Курский "Авангард" получил лицензию на выступление в ПФЛ
Клуб сохранил профессиональный статус и продолжит выступать под эгидой РФС
На днях завершился первый тренировочный этап, сейчас начался второй. Параллельно с этим продолжается просмотр новых игроков.
Уже в этом месяце запланированы первые товарищеские матчи - с нововоронежским "Атомом". Предварительно определены следующие даты - 11 июля куряне сыграют на выезде, а 18-го - ждут гостей у себя. Товарищеский матч пройдет на базе "Сейм", где сейчас проходят тренировки.