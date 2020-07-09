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Лента новостей / В регионе

В курской ОКБ открыли горячую линию по вопросам направления на КТ и МРТ

Звонки принимаются по будням
В курской ОКБ открыли горячую линию по вопросам направления на КТ и МРТ

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В Курской областной клинической больнице начала работу горячая линия по вопросам направления на рентгеновскую компьютерную и магнитно-резонансную томографию. 

Позвонить можно по будням с 9 до 16 часов по телефону: 8-910-730-50-92.
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