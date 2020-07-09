Лента новостей / В регионе Сегодня, 17:13 В курской ОКБ открыли горячую линию по вопросам направления на КТ и МРТ Звонки принимаются по будням Читайте также В курском комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оформления электронных больничных В Курской области стартовала горячая линия по вопросам здравоохранения В Курской областной клинической больнице начала работу горячая линия по вопросам направления на рентгеновскую компьютерную и магнитно-резонансную томографию. Позвонить можно по будням с 9 до 16 часов по телефону: 8-910-730-50-92. +0 -0