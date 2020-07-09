Курским предпринимателям субсидируют затраты на профилактику коронавируса. Но не всем

Поддержку могут получить организации сервиса и туризма, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации

Правительство утвердило порядок субсидирования затрат на профилактику коронавируса. Компенсацию смогут получить малые и средние предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации. речь идут о масках и перчатках для сотрудников, напрямую работающих с людьми, измерении температуры.Однако эту меру поддержки подпадают не все пострадавшие отрасли, а только сферы сервиса и туризма, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Размер субсидии – 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тысяч на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года.Правительство уже выделило на эти цели 20 млрд рублей. Средства направят компаниям, в которых занято около 1,8 млн человек. В Курской области эту меру поддержки могут рассчитывать порядка 2,7 тыс. субъектов предпринимательства, а также не менее 7 некоммерческих организаций.Заявку на субсидию можно подать через «Личный кабинет налогоплательщика» с 15 июля до 15 августа. отмечается, что у организации, претендующей на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тысячи рублей, она не может также проходить процедуру ликвидации или банкротства.