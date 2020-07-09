В ближайшие дни курян снова оставят без света

Больше всего работ намечено в Сеймском и Железнодорожном округах

Очередные работы в электросетях запланированы на следующих улицах города:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 13 по 17 июля с 9-00 до 15-00:ул. Комарова д. 13/21,ул. Дейнеки д. 17-21,ул. Призоводская д. 2-16, д. 20-56,ул. Центральная д. 1-19, д. 2-20,Призаводской проезд д. 5-19/21,Призаводской переулок д. 7-19,ул. Осенняя д. 2а-8, д. 1-49,ул. Привокзальная д. 1а, д. 2-16,ул. Трубная д. 4-36, д. 1-85,ул. Трубный переулок д. 1-9.С 13 по 17 июля 2020 г. с 09-00 до 16-30:ул. Пионеров д. 28-36, д. 21/39-33/44,ул. Моностырская балка,ул. Тихая,ул. Яблоневая,ул. 4-7-й Каштановые переулки,ул. Просторная,ул. Вольная,С 13 по 17 июля 2020 г. с 09-00 до 17-00:ул. Каштановая,Вольные переулки,ул. 1-я Клековая.Тел. для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 9 и 10 июля, а также с 13 по 17 июля с 9-00 до 17-00:ул. Нижняя Казацкая д. 302А - 314; д. 303 - 313; д. 294 - 298; д. 289Б – 299.С 13 по 17 июля с 9-00 до 17-00:ул. Ендовищенская д. 31; 9; д. 9А; д. 8; д. 8А; д. 18-22; д. 19-35ул. Гостинная д. 8-18; д. 11-17ул. Береговая д. 17-27Тел. для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 13 по 17 июля с 8-30 до 17-00:ул. Новая Первомайская д. 2-54, д. 1-47ул. Новый Первомайский переулок д. 2-18, д. 1-13ул. Фрунзе д. 100-106ул. Маяковского д. 151-179, д. 142-230ул. 1 Западная д. 1-35, д. 2-40ул. Маяковский проезд д. 2-34, д. 1-33ул. Островского д. 1-45, д. 60-84ул. 2 Западная д. 1-15, д. 2-22ул. Северная д. 1-17, д. 2-141 Северный переулок д. 2-12, д. 1-112 Северный переулок д. 1-13, д. 2-123 Северный переулок д. 1-11, д. 2-8ул. Куйбышева д. 1-38ул. Железнодорожная д. 65-91, д. 66-92ул. Козлова д. 41-75, д. 38-6816 июля 2020 г. с 13-30 до 16-00:ул. ВЧК д. 55-99, д. 90-162ул. Октябрьская д. 1-29ул. Интернациональная д. 11-45Тел. для справок: 26-32-10