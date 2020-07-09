В ближайшие дни курян снова оставят без света
Больше всего работ намечено в Сеймском и Железнодорожном округах
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 13 по 17 июля с 9-00 до 15-00:
ул. Комарова д. 13/21,
ул. Дейнеки д. 17-21,
ул. Призоводская д. 2-16, д. 20-56,
ул. Центральная д. 1-19, д. 2-20,
Призаводской проезд д. 5-19/21,
Призаводской переулок д. 7-19,
ул. Осенняя д. 2а-8, д. 1-49,
ул. Привокзальная д. 1а, д. 2-16,
ул. Трубная д. 4-36, д. 1-85,
ул. Трубный переулок д. 1-9.
С 13 по 17 июля 2020 г. с 09-00 до 16-30:
ул. Пионеров д. 28-36, д. 21/39-33/44,
ул. Моностырская балка,
ул. Тихая,
ул. Яблоневая,
ул. 4-7-й Каштановые переулки,
ул. Просторная,
ул. Вольная,
С 13 по 17 июля 2020 г. с 09-00 до 17-00:
ул. Каштановая,
Вольные переулки,
ул. 1-я Клековая.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 9 и 10 июля, а также с 13 по 17 июля с 9-00 до 17-00:
ул. Нижняя Казацкая д. 302А - 314; д. 303 - 313; д. 294 - 298; д. 289Б – 299.
С 13 по 17 июля с 9-00 до 17-00:
ул. Ендовищенская д. 31; 9; д. 9А; д. 8; д. 8А; д. 18-22; д. 19-35
ул. Гостинная д. 8-18; д. 11-17
ул. Береговая д. 17-27
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 13 по 17 июля с 8-30 до 17-00:
ул. Новая Первомайская д. 2-54, д. 1-47
ул. Новый Первомайский переулок д. 2-18, д. 1-13
ул. Фрунзе д. 100-106
ул. Маяковского д. 151-179, д. 142-230
ул. 1 Западная д. 1-35, д. 2-40
ул. Маяковский проезд д. 2-34, д. 1-33
ул. Островского д. 1-45, д. 60-84
ул. 2 Западная д. 1-15, д. 2-22
ул. Северная д. 1-17, д. 2-14
1 Северный переулок д. 2-12, д. 1-11
2 Северный переулок д. 1-13, д. 2-12
3 Северный переулок д. 1-11, д. 2-8
ул. Куйбышева д. 1-38
ул. Железнодорожная д. 65-91, д. 66-92
ул. Козлова д. 41-75, д. 38-68
16 июля 2020 г. с 13-30 до 16-00:
ул. ВЧК д. 55-99, д. 90-162
ул. Октябрьская д. 1-29
ул. Интернациональная д. 11-45
Тел. для справок: 26-32-10