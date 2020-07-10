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Лента новостей / В регионе

Курскую область ждет очередной этап снятия коронавирусных ограничений

В основном они касаются спорта, но анонсировано также открытие небольших кафе

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Роман Старовойт анонсировал очередной этап снятия коронавирусных ограничений. В основном это касается спорта. 

С 15 июля начнутся тренировки сборных команд Курской области, можно будет проводить отборочные испытания по физической культуре для поступающих в военные вузы, разрешат индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице по контактным и игровым видам спорта. 
Некоторые послабления касаются и фитнес-клубов. Теперь они смогут работать с 50-процентной загрузкой, в том числе и бассейны. Вернутся к работе также бани, но сауны останутся под замком. 

И, пожалуй, самое долгожданное. Наконец-то откроются рестораны и кафе  площадью меньше 100 квадратных метров. Но вот фудкорты в торговых центрах по-прежнему должны быть закрыты. 

С 20 июля планируется снять запрет на работу кинотеатров, но зрителей будут рассаживать с соблюдением дистанции.

С 25-го - должны возобновиться спортивные соревнования на улице, но с количеством участников до 100 человек.

Как пояснил губернатор, послабления стали возможны благодаря тому, что коэффициент заражения в регионе снизился до 0,86%, из 1197 коек для больных COVID-19 свободны 773, а количество проводимых тестов в день на 100 тысяч человек составляет 125.
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