Курскую область ждет очередной этап снятия коронавирусных ограничений

В основном они касаются спорта, но анонсировано также открытие небольших кафе

С 15 июля начнутся тренировки сборных команд Курской области, можно будет проводить отборочные испытания по физической культуре для поступающих в военные вузы, разрешат индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице по контактным и игровым видам спорта.

Некоторые послабления касаются и фитнес-клубов. Теперь они смогут работать с 50-процентной загрузкой, в том числе и бассейны. Вернутся к работе также бани, но сауны останутся под замком.

И, пожалуй, самое долгожданное. Наконец-то откроются рестораны и кафе площадью меньше 100 квадратных метров. Но вот фудкорты в торговых центрах по-прежнему должны быть закрыты.

С 20 июля планируется снять запрет на работу кинотеатров, но зрителей будут рассаживать с соблюдением дистанции.

С 25-го - должны возобновиться спортивные соревнования на улице, но с количеством участников до 100 человек.

Роман Старовойт анонсировал очередной этап снятия коронавирусных ограничений. В основном это касается спорта.Как пояснил губернатор, послабления стали возможны благодаря тому, что коэффициент заражения в регионе снизился до 0,86%, из 1197 коек для больных COVID-19 свободны 773, а количество проводимых тестов в день на 100 тысяч человек составляет 125.