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Лента новостей / В регионе

Школу на проспекте Клыкова Курска откроют 1 сентября

Она рассчитана на тысячу мест

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Школу на проспекте Клыкова Курска планируется открыть 1 сентября. Она рассчитана на тысячу мест. 

В школе уже завершены сантехнические, вентиляционные и отделочные работы, сообщили в региональной администрации. Там будет бассейн, большой актовый зал, три спортзала, компьютерный и хореографический классы, читальный зал и футбольное поле, а для детей с ограниченными возможностями оборудуют подъемники. 

Также в этом году укрепят материально-техническую базу 42-х школ, включая две школы-интерната: в них отремонтируют кровлю, восстановят фасады, заменят системы отопления и другие коммуникации, а также окна и двери. Из бюджетов всех уровней – от федерального до муниципальных – на эти цели выделено более 323 млн рублей. 

В сельских школах отремонтируют 9 спортивных залов. Речь идет о Курском, Медвенском, Беловском, Железногорском, Мантуровском и Обоянском районах. 

Продолжится в школах региона и подключение к высокоскоростному интернету. К началу учебного года все школьные библиотеки укомплектуют учебниками. Школьники с 1 по 11 класс получат их бесплатно. 

1 сентября в Курской области за парты сядут 117 тысяч школьников, из них 12,6 тысяч - первоклашки.
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