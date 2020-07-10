ФАС требует от комитета по управлению муниципальным имуществом вернуть 18,5 миллионов в городской бюддет

Бывший земельный комитет отдал землю в аренду почти за бесценок





Дело происходило два года назад. На аукцион заявилось несколько участников. В результате размер арендной платы на 3 года составил более 18,5 миллионов рублей. Но потом выигравший арендатор поменялся, а его права и обязанности по сделке перешли к другой компании. И всего через полгода стоимость арендной платы на весь срок действия договора снизилась почти до 10 тысяч.

В результате городской бюджет недополучил более 18,5 миллионов. Теперь комитет должен эти деньги вернуть. Антимонопольщики выдали предупреждение комитету по управлению муниципальным имуществом, так как земельный комитет уже расформирован.

Курское УФАС выявило схему, по которой земельный комитет Курска в интересах одной компании снизил арендную плату за участок земли в центре города на 99,95% от первоначальной стоимости. Речь идет о 15 сотках на Семеновcкой, 47 под среднеэтажную жилую застройку.