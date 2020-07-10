ФАС требует от комитета по управлению муниципальным имуществом вернуть 18,5 миллионов в городской бюддет

Дело происходило два года назад. На аукцион заявилось несколько участников. В результате размер арендной платы на 3 года составил более 18,5 миллионов рублей. Но потом выигравший арендатор поменялся, а его права и обязанности по сделке перешли к другой компании. И всего через полгода стоимость арендной платы на весь срок действия договора снизилась почти до 10 тысяч.
В результате городской бюджет недополучил более 18,5 миллионов. Теперь комитет должен эти деньги вернуть. Антимонопольщики выдали предупреждение комитету по управлению муниципальным имуществом, так как земельный комитет уже расформирован.