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ФАС требует от комитета по управлению муниципальным имуществом вернуть 18,5 миллионов в городской бюддет

Бывший земельный комитет отдал землю в аренду почти за бесценок

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Курское УФАС выявило схему, по которой земельный комитет Курска в интересах одной компании снизил арендную плату за участок земли в центре города на 99,95% от первоначальной стоимости. Речь идет о 15 сотках на Семеновcкой, 47 под среднеэтажную жилую застройку. 

Дело происходило два года назад. На аукцион заявилось несколько участников. В результате размер арендной платы на 3 года составил более 18,5 миллионов рублей. Но потом выигравший арендатор поменялся, а его права и обязанности по сделке перешли к другой компании. И всего через полгода стоимость арендной платы на весь срок действия договора снизилась почти до 10 тысяч. 

В результате городской бюджет недополучил более 18,5 миллионов. Теперь комитет должен эти деньги вернуть. Антимонопольщики выдали предупреждение комитету по управлению муниципальным имуществом, так как земельный комитет уже расформирован.
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