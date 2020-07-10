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За день на курских дорогах три велосипедиста попали в аварии

Из них двое - подростки

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9 июля два курских велосипедиста угодили под колеса автомобилей, а один даже  - даже попал под автобус. 

Как сообщили в ГИБДД, примерно в три часа дня на 2 км автодороги «Пристень - Ср. Ольшанка» произошло столкновение 15-летнего велосипедиста с автомобилем «Ваз 21123», за рулем которого был 29-летний водителя.

Вечером, около половины шестого, напротив дома 52/А по ПЛК, 32-летний велосипедист, ехавший со стороны Льговского Поворота в направлении ул. Крюкова, столкнулся с автобусом «Мерседес 223201», которым управлял 36-летний шофер. Автобус который двигался в попутном направлении. 

Позднее, около 8 вечера в Железногорске напротив дома 52 по улице Ленина 43-летний «ВАЗа-211540» допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги, не спешившись на велосипеде. 

В результате этих ДТП всех велосипедистов с травмами госпитализировали.
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