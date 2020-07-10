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В Курске наркоман украл из частного дома деньги и коллекцию монет

Чтобы попасть в чужой дом, он взломал пластиковое окно хозяйскими ломом и топором

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У жительницы Курска из частного дома украли крупную сумму денег. Женщина, вернувшись вечером с работы, обнаружила, что одно из пластиковых окон сломано, и пропали более восьмидесяти тысяч рублей, иностранная валюта и коллекция монет. Злоумышленник перелез через забор и, используя хозяйские лом и топор, сумел отжать пластиковое окно, установили полицейские.

Вскоре оперативники узнали от горожан, что неизвестный человек пытался им продать коллекционные монеты. Мужчину задержали. Он оказался ранее судимым и признался, что все похищенные деньги тратил на приобретение наркотиков. Также выяснилось, что подозреваемый причастен к совершению аналогичного преступления в марте. 

В этих кражах курянин признался. Ведётся следствие.
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