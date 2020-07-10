В Курске перекрасят не вписывающийся в дизайн-код желтый фасад

Речь идет о доме №84 по улице Ленина

Фасад дома №84 по улице Ленина в Курске перекрасят. Это сделает подрядчик за свой счет до 1 августа. Капитальным ремонтом фасада по результатам электронного аукциона занималась подрядная организация ООО «Рем Строй Курск». Цвет здания с фондом капремонта и комитетом архитектуры и градостроительства города компания не согласовывала. А меж тем именно улица Ленина в этом году стала пилотной по внедрению городского дизайн-кода. На это пожаловалась сегодня советник губернатора Анна Коновалова, которая и занимается внедрением дизайн-кода.