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В Курске перекрасят не вписывающийся в дизайн-код желтый фасад

Речь идет о доме №84 по улице Ленина

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Фасад дома №84 по улице Ленина в Курске перекрасят. Это сделает подрядчик за свой счет до 1 августа. Капитальным ремонтом фасада по результатам электронного аукциона занималась подрядная организация ООО «Рем Строй Курск». Цвет здания с фондом капремонта и комитетом архитектуры и градостроительства города компания не согласовывала. А меж тем именно улица Ленина в этом году стала пилотной по внедрению городского дизайн-кода. На это пожаловалась сегодня советник губернатора Анна Коновалова, которая и занимается внедрением дизайн-кода.
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