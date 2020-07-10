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В Курске на улице Малиновой запустили насосную станцию

Она позволит оперативно понижать уровень воды и предотвратит подтопление участков и домов

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В Курске на улице Малиновой запустили насосную станцию. Трубопровод проложен на участке от станции до реки Тускарь и укомплектован необходимым оборудованием. Новая станция работает практически бесшумно и не будет беспокоить жителей близлежащих домов, заверяют в горадминистрации. Она позволит оперативно понижать уровень воды до четырех метров от поверхности земли и предотвратит подтопление участков и домов на близлежащих улицах.

Сейчас подрядчик приводит в порядок прилегающую территорию.

Проблема затопления в период паводка улиц Малиновой, Литовской, Бочарова, Рассыльной и других существовала много лет. Строительство насосной станции, которая могла бы решить проблему, началось на улице Малиновой еще в 2002 году, но из-за недостатка финансирования работы были приостановлены.
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