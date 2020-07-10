Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:01 На двух улицах Курска перекроют движение Там будут ремонтировать теплосети Читайте также В Курске на неделю перекроют улицу Никитская На время сельхозярмарки на двух улицах Курска перекроют движение На двух улицах Курска перекроют движение. Там будут ремонтировать теплосети, работами займется «Квадра». С 11 по 16 июля нельзя будет проехать по улице Никитской (в районе дома № 8) и по проезду от улицы Студенческой до улицы Орловской (в районе дома № 2 по проспекту Дружбы). +0 -0