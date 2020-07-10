Комсомольской правды».Люди столетиями используют ископаемое, придумывая ему новое применение. Однако только сейчас появилось мнение о его негативном воздействии на здоровье людей и экологию. На фоне этого не так давно в Кузбассе появились протестные движения против постройки новой погрузочной станции. Однако, действительно ли возмущения людей связаны с экологией или кому-то просто выгоден такой конфликт? Ответ на этот вопросы искали корреспонденты «
Действительно ли использование угля приносит вред? Эксперт Илья Гращенков заметил, что люди активно использовали уголь несколько столетий: «Вся Европа несколько сотен лет потребляла уголь в большом количестве, и ничего не произошло ни с Лондоном, ни с Парижем. Тем не менее, страшилки появляются, в соцсетях быстро распространяются панические слухи». Политолог предполагает, что есть люди, которым выгодны такие протесты и они могут только разжигать ситуацию.
Своё мнение по поводу происходящего высказал и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мужчина считает, что причина происходящих протестов заключается не в экологии. Проблема загрязнения окружающей среды сегодня как никогда актуальна, однако, в этой ситуации поводов для волнений мало.
Строение резерва «Кузнецкий Южный» было заранее обговорено и согласовано с населением региона. Сама же угольная компания придерживается всех санитарных норм при работе и заказала промышленные пушки пылеподавления.
Пока трудно говорить о том, как ситуация в Кузбассе будет развиваться дальше. Но неужели происходящие конфликты могут быть кому-то на руку?
«Экологические» протесты в Кузбассе. В чем истинная причина конфликта?
Угледобыча - одна из самых значимых сфер.