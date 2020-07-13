В мае умерло больше 80 курян с подтвержденным коронавируом

В каких-то случаях он стал основной причиной смерти, в других - повлиял на развитие смертельных осложнений

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае. По данным ведомства, в Курской области умер 81-н человек, у которых подтвердился COVID-19.





У 13-ти курян причиной смерти стал коронавирус, он идентифицирован в полном объеме. Еще у одного умершего вирус не идентифицирован, но течение заболевания говорит о вероятности наступления смерти от новой коронавирусной инфекции, поясняют специалисты.





У 7-ми курян коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.





Также у 61-го человека COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.