  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В мае умерло больше 80 курян с подтвержденным коронавируом

В каких-то случаях он стал основной причиной смерти, в других - повлиял на развитие смертельных осложнений 

Читайте также

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае. По данным ведомства, в Курской области умер 81-н человек, у которых подтвердился COVID-19.

У 13-ти курян причиной смерти стал коронавирус, он идентифицирован в полном объеме. Еще у одного умершего вирус не идентифицирован, но течение заболевания говорит о вероятности наступления смерти от новой коронавирусной инфекции, поясняют специалисты.

У  7-ми курян коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. 

Также у 61-го человека COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

ГПЗ Амурский стал центром волнения рабочих, работа восстановлена

Жителям части Курска три дня придётся провести без горячей воды

Курская журналистка погибла в Орловской области

В Курске на улице Кати Зеленко латают ямы

В Курске два молодых селянина ограбили автовладельца, продававшего им машину

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске