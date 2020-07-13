В Курской области меньше чем за месяц утонули 12 человек
В воскресенье на "диком" пляже в селе Сергеевка Льговского района утонул 38-летний мужчина
Недавно в МЧС увеличили количество дежурных на водоемах групп за счет личного состава управления. Эта мера доказала свою эффективность, говорит заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Александр Филаткин.
Специалисты регионального главка проводят разъяснительные беседы с курянами, обращают внимание на безопасность детей, раздают памятки и напоминают правила оказания помощи в различных ситуациях, не только при происшествиях на воде.
В очередной раз спасатели напоминают: безопасно купаться только на оборудованных пляжах,
купание маленьких детей лучше всего организовать на маленькой глубине в акватории пляжа, а нахождение радом с водоемом в состоянии алкогольного опьянения может привести к трагедии.