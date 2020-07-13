В Курской области меньше чем за месяц утонули 12 человек

В воскресенье на "диком" пляже в селе Сергеевка Льговского района утонул 38-летний мужчина

В Курской области с начала купального сезона (а он официально стартовал в этом году на две недели позже обычного - 15 июня) зарегистрировано 12 происшествий на воде, 11 человек погибли, одного удалось спасти. Такие цифры приводит региональное МЧС на 11 июля. И уже в воскресенье еще одно такое ЧП случилось на реке Сейм в селе Сергеевка Льговского района. Там утонул 38-летний мужчина. Произошло это в не предназначенном для купания месте, отмечают спасатели.Недавно в МЧС увеличили количество дежурных на водоемах групп за счет личного состава управления. Эта мера доказала свою эффективность, говорит заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Александр Филаткин.Специалисты регионального главка проводят разъяснительные беседы с курянами, обращают внимание на безопасность детей, раздают памятки и напоминают правила оказания помощи в различных ситуациях, не только при происшествиях на воде.В очередной раз спасатели напоминают: безопасно купаться только на оборудованных пляжах,купание маленьких детей лучше всего организовать на маленькой глубине в акватории пляжа, а нахождение радом с водоемом в состоянии алкогольного опьянения может привести к трагедии.