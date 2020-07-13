ТАКТ". Так, на сегодня выплачено более 317 миллионов рублей на 9752 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Продолжает начисляться выплата на детей от 16 до 18 лет. Ее уже получили родители 8292 несовершеннолетних. В числе отстающих Андрей Белостоцкий назвал город Курск, Железногорский и Курчатовский районы. Глава Курска Виктор Карамышев пояснил, что проблемы возникли из-за некорректно предоставленной информации от ИФНС, сейчас ситуация исправляется, но для того, чтобы наверстать, потребуется порядка 3 недель.Сегодня на оперативном совещании у губернатора Романа Старовойта профильный заместитель Андрей Белостоцкий отчитался о ходе реализации мер социальной поддержки, в частности, о выплатах семьям на детей, передает телеканал "
Курск, Железногорск и Курчатов названы в числе отстающих по детским выплатам
Проблемы возникли из-за некорректно предоставленной информации от ИФНС. Чтобы всё наверстать, потребуется почти месяц