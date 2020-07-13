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В Детский парк Курска сможет въехать только спецтехника

В ближайшее время, по рекомендации Госавтоинспекции, со стороны улицы Блинова должны установить дорожный знак "Движение запрещено"
В Детский парк Курска сможет въехать только спецтехника

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В Детский парк Курска сможет въехать только спецтехника. Там установили парковочные барьеры для ограничения въезда. Это сделано для обеспечения безопасности горожан, отдыхающих в парке, пояснили в мэрии.  В ближайшее время, по рекомендации Госавтоинспекции, со стороны улицы Блинова должны установить дорожный знак "Движение запрещено". Руководитель дворца Пионеров и школьников, который курирует парк, попросил городскую администрацию посодействовать.

А на днях парк осветили 89 современных светодиодных фонарей. Всё это призвано обеспечть безопасность и комфортные прогулки для всех его посетителей. 

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