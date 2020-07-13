Мэр Курска пообещал до конца года решить вопрос с дорогой, ведущей к ТЦ "Метро"

Выяснилось, что она 7 лет, как построена, но так и не введена в эксплуатацию

Выяснилось, что дорога, ведущая к ТЦ "Метро" уже 7 лет, как построена, но так и не введена в эксплуатацию - то есть по факту она ничья, и за её состояние ответственности никто не несёт. Проблему обсудили сегодня на планёрке у губернатора.Как пояснил мэр Виктор Карамышев, причина такой ситуации в том, что дорога частично проходит по участкам, которые находятся в частной собственности.Меж тем все эти 7 лет по этой дороге ездят люди. Движение там довольно интенсивное. При этом там нет ни световозвращающих столбиков, ни освещения, не видно разметку.«Уже неделю там собака дохлая на обочине валяется», - возмутился Роман Старовойт.Напомним, вторую очередь этой дороги открыли в 2014 году - красную ленточку перерезали губернатор Александр Михайлов и мэр Николай Овчаров.Нынешний градоначальник пообещал до конца года проработать этот вопрос. Помогать ему в этом будет первый замгубернатора Станислав Набоко.