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Мэр Курска пообещал до конца года решить вопрос с дорогой, ведущей к ТЦ "Метро"

Выяснилось, что она 7 лет, как построена, но так и не введена в эксплуатацию
Мэр Курска пообещал до конца года решить вопрос с дорогой, ведущей к ТЦ "Метро"

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Выяснилось, что дорога, ведущая к ТЦ "Метро" уже 7 лет, как построена, но так и не введена в эксплуатацию - то есть по факту она ничья, и за её состояние ответственности никто не несёт. Проблему обсудили сегодня на планёрке у губернатора. 

Как пояснил мэр Виктор Карамышев, причина такой ситуации в том, что дорога  частично проходит по участкам, которые находятся в частной собственности. 

Меж тем все эти 7 лет по этой дороге ездят люди. Движение там довольно интенсивное. При этом там нет ни световозвращающих столбиков, ни освещения, не видно разметку.

«Уже неделю там собака дохлая на обочине валяется», - возмутился Роман Старовойт.  

Напомним, вторую очередь этой дороги открыли в 2014 году - красную ленточку перерезали губернатор Александр Михайлов и мэр Николай Овчаров.

Нынешний градоначальник пообещал до конца года проработать этот вопрос. Помогать ему в этом будет первый замгубернатора Станислав Набоко.



ФОТО - "ДДД"
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