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Курские антимонопольщики пришли к выводу, что тарифы «Экопола» на вывоз мусора могут быть завышены

К такому выводу в УФАС пришли после проверки закупочной деятельности регоператора 
Курские антимонопольщики пришли к выводу, что тарифы «Экопола» на вывоз мусора могут быть завышены

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Курские антимонопольщики заинтересовались деятельностью регоператора  по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экопол». Проверив закупочную деятельность компании, в ФАС пришли к выводу, что тарифы на вывоз мусора могут быть завышены. Это следует из Положения о закупках организации, в котором предусмотрен необоснованно широкий перечень закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика.

Местное Управление Федеральной антимонопольной службы потребовало от «Экопола» до 7 августа привести Положение о закупках в соответствие с требованиями законодательства . 

Ранее такая же участь постигла и «Спецавтобазу по уборке Курска». Там Положение о закупках уже изменили, но орган местного самоуправления обжаловал предупреждение в суде. Дело рассматривает областной Арбитражный суд.

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