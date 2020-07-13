В Курске два молодых селянина ограбили автовладельца, продававшего им машину

Их якобы не устроили характеристики авто и они отобрали у хозяина деньги и другие ценности

Два жителя Большесолдатского района ограбили курянин, который продавал свой автомобиль. Молодые селяне приехали в Курск, чтобы купить подержанную машину. Выбрав по объявлению ВАЗовскую пятёрку, они направились к месту её стоянки на проспект Энтузиастов. Но, осмотрев автомобиль, остались якобы недовольны его состоянием и стали предъявлять претензии хозяину. Злоумышленники утверждали, что их обманули и характеристики указанные в объявлении не соответствуют действительности, и стали требовать у автовладельца компенсацию за долгий путь, который они проделали из района впустую. Несмотря на возражения хозяина, они вытащили из машины около 4 тысяч рублей, забрали магнитолу и гидравлический домкрат.После того, как селяне скрылись, автовладелец обратился в полицию. Грабителей удалось задержать «по горячим следам». Всё похищенное у них изъяли.Самоуправство, которое устроили жители Большесолдатского района, следствие квалифицировало, как тайное, а также открытое хищение чужого имущества, поясняют в полиции. Теперь «покупателям» грозит 2 года лишения свободы за кражу и 5 - за грабёж.