В Курске на улице Кати Зеленко латают ямы
Также там ловят нарушителей парковки и обсуждают с предпринимателями вопросы благоустройства прилегающих территорий
Курянка пожаловалась градоначальнику на автомобилистов, паркующихся с нарушениями, на ямы в асфальте и отсутствие газонов.
К ямочному ремонту дороги там уже приступили. Также представители администрации Центрального округа вместе с сотрудниками ГИБДД проводят на улице рейды по выявлению нарушителей парковки.
Кроме этого, по поручению главы города, власти обсуждают с предпринимателями, которые работают на улице Кати Зеленко, вопросы благоустройства прилегающих территорий, отметили в администрации.