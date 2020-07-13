Также там ловят нарушителей парковки и обсуждают с предпринимателями вопросы благоустройства прилегающих территорий

В Курске на улице Кати Зеленко латают ямы. Дорожники взялись за работу после того, как во время прямого эфира на телеканале «Сейм» к мэру обратилась жительница этой улицы. Сразу после эфира Виктор Карамышев встретился с ней.Курянка пожаловалась градоначальнику на автомобилистов, паркующихся с нарушениями, на ямы в асфальте и отсутствие газонов.К ямочному ремонту дороги там уже приступили. Также представители администрации Центрального округа вместе с сотрудниками ГИБДД проводят на улице рейды по выявлению нарушителей парковки.Кроме этого, по поручению главы города, власти обсуждают с предпринимателями, которые работают на улице Кати Зеленко, вопросы благоустройства прилегающих территорий, отметили в администрации.