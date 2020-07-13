  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская журналистка погибла в Орловской области

На трассе погибла известная телеведущая телекомпании «Такт» 28-летняя Анна Лозовская
Курская журналистка погибла в Орловской области

Читайте также

Трагическая новость пришла в минувшее воскресенье из Орловской области. На трассе погибла известная курская журналистка, телеведущая Анна Лозовская. Она выбрала журналистику, и это было взаимно. Анна ворвалась в медиа сообщество в 2014 году. Профессиональный путь начался в газете «Курск», затем писала аналитические материалы для регионального издания «Московский комсомолец». Ее профессиональные качества отмечены наградами разного уровня. Осенью прошлого года Анна пришла в коллектив Телекомпании «Такт», в качестве журналиста и ведущей вечерних выпусков новостей.

Необычайно серьёзная, вдумчивая, глубокая, знающая цену каждому слову. Один из сильнейших новостийщиков, и безусловный мастер специальных репортажей. Она легко находила подход и к простому человеку, и к столичным и даже мировым звездам, с легкостью договариваясь с ними об эксклюзиве. Доверяли именно ей, а после благодарили, за умение подобрать нужные слова, передать истинное настроение и эмоции.

За ее плечами десятки прыжков с парашютом, она говорила на одном языке с небом, была честна перед собой и зрителем. Бесстрашная, надежная, удивительная, острая, быстрая, яркая как искра. Влюбленная в свое дело, свою профессию, заряжала всех вокруг необычайной энергией, желанием сделать, так как никто раньше. Успела за 28 лет так много, но еще больше не она успела.

У Анны осталась маленькая дочь. Телеканал «Такт» выражает соболезнования в связи с трагедией родным, друзьям и близким. Редакция радио «Курс» присоединяется к соболезнованиям. 

+1 -0

Новая музыка

Лента новостей

ГПЗ Амурский стал центром волнения рабочих, работа восстановлена

Жителям части Курска три дня придётся провести без горячей воды

В Курске на улице Кати Зеленко латают ямы

В Курске два молодых селянина ограбили автовладельца, продававшего им машину

РЖД приостановили продажу билетов на поезда из Москвы в Курск

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске