Такт», в качестве журналиста и ведущей вечерних выпусков новостей.Трагическая новость пришла в минувшее воскресенье из Орловской области. На трассе погибла известная курская журналистка, телеведущая Анна Лозовская. Она выбрала журналистику, и это было взаимно. Анна ворвалась в медиа сообщество в 2014 году. Профессиональный путь начался в газете «Курск», затем писала аналитические материалы для регионального издания «Московский комсомолец». Ее профессиональные качества отмечены наградами разного уровня. Осенью прошлого года Анна пришла в коллектив Телекомпании «
Необычайно серьёзная, вдумчивая, глубокая, знающая цену каждому слову. Один из сильнейших новостийщиков, и безусловный мастер специальных репортажей. Она легко находила подход и к простому человеку, и к столичным и даже мировым звездам, с легкостью договариваясь с ними об эксклюзиве. Доверяли именно ей, а после благодарили, за умение подобрать нужные слова, передать истинное настроение и эмоции.
За ее плечами десятки прыжков с парашютом, она говорила на одном языке с небом, была честна перед собой и зрителем. Бесстрашная, надежная, удивительная, острая, быстрая, яркая как искра. Влюбленная в свое дело, свою профессию, заряжала всех вокруг необычайной энергией, желанием сделать, так как никто раньше. Успела за 28 лет так много, но еще больше не она успела.
У Анны осталась маленькая дочь. Телеканал «Такт» выражает соболезнования в связи с трагедией родным, друзьям и близким. Редакция радио «Курс» присоединяется к соболезнованиям.
Курская журналистка погибла в Орловской области
На трассе погибла известная телеведущая телекомпании «Такт» 28-летняя Анна Лозовская