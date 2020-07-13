В этом году в Курской области новое жильё получат 123 льготника
На эти цели выделят 93 миллиона рублей
На эти цели выделят более 71 миллиона рублей. Всего в 2020 году на решение жилищных вопросов льготников потратят 93 миллиона.
Кроме этого, в этом году жилищные сертификаты получат пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, вынужденные переселенцы, а также те, кто переехал из районов Крайнего Севера - всего 21 документ.
Работа ведётся в рамках федеральных, областных и ведомственных программ, пояснили в областном комитете строительства.