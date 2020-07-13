В этом году в Курской области новое жильё получат 123 льготника

На эти цели выделят 93 миллиона рублей

За полгода в Курской области жилищные условия улучшили 62 льготника. Всего благодаря мерам господдержки новое жильё в этом году смогут получить 123 человека: ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, молодые и многодетные семьи.На эти цели выделят более 71 миллиона рублей. Всего в 2020 году на решение жилищных вопросов льготников потратят 93 миллиона.Кроме этого, в этом году жилищные сертификаты получат пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, вынужденные переселенцы, а также те, кто переехал из районов Крайнего Севера - всего 21 документ.Работа ведётся в рамках федеральных, областных и ведомственных программ, пояснили в областном комитете строительства.