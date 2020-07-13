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В этом году в Курской области новое жильё получат 123 льготника

На эти цели выделят 93 миллиона рублей
В этом году в Курской области новое жильё получат 123 льготника

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За полгода в Курской области жилищные условия улучшили 62 льготника. Всего благодаря мерам господдержки новое жильё в этом году смогут получить 123 человека: ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, молодые и многодетные семьи. 

На эти цели выделят более 71 миллиона рублей. Всего в 2020 году на решение жилищных вопросов льготников потратят 93 миллиона. 

Кроме этого, в этом году жилищные сертификаты получат пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, вынужденные переселенцы, а также те, кто переехал из районов Крайнего Севера - всего 21 документ. 

Работа ведётся в рамках федеральных, областных и ведомственных программ, пояснили в областном комитете строительства. 

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